La société Target a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a annoncé un troisième trimestre morose, signe supplémentaire que les Américains, pressés par l'inflation, gardent la mainmise sur leurs dépenses.

Le détaillant, qui vend principalement des articles non essentiels tels que des appareils électroniques et des articles de décoration, a été touché par un changement dans les habitudes de consommation des consommateurs, qui préfèrent les services et les expériences à ce type de produits, tout en se concentrant davantage sur l'épicerie.

Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires total a chuté de 4,9 % pour atteindre 24,77 milliards de dollars, ce qui représente sa première baisse depuis environ six ans et ne correspond pas aux attentes du marché qui tablait sur 25,16 milliards de dollars.

Toutefois, son grand rival Walmart, qui doit publier ses résultats jeudi, devrait revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, car les clients achètent davantage de produits de première nécessité, dont les ventes représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

"Nous constatons que les produits alimentaires, les boissons et les articles ménagers essentiels absorbent une part plus importante du portefeuille des consommateurs américains", a déclaré Brian Cornell, PDG de Target.

"Les clients assistent à des concerts, vont au cinéma... ils profitent de ces moments d'expérience et achètent avec beaucoup de soin des produits discrétionnaires.

L'enseigne de grande distribution s'attend à ce que les ventes annuelles comparables diminuent dans une fourchette moyenne à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse à un chiffre faible à une hausse à un chiffre faible.

Il s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2023 se situe entre 7 et 8 dollars, contre une fourchette précédente de 7,75 à 8,75 dollars.

Target s'attend à ce que les ventes comparables du troisième trimestre connaissent une baisse moyenne à un chiffre et à ce que le bénéfice ajusté soit compris entre 1,20 $ et 1,60 $ par action. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à une baisse des ventes de 1,98 % et à un bénéfice de 1,82 $ par action.

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que les réactions négatives aux "ajustements" apportés à la marchandise de la Fierté ont également eu un impact sur les ventes et que l'entreprise examinerait attentivement ses partenariats tout en célébrant les moments de l'héritage.

Malgré tout, Target a enregistré un bénéfice ajusté de 1,80 $ par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi les attentes, car elle a limité les rabais importants. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh et Savyata Mishra à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)