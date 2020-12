Target : se sépare de sa filiale beauté pour 350M$

La société THG Holdings annonce qu'elle a accepté d'acquérir dermstore.com, filiale beauté de Target Corporation et numéro 1 de la vente en ligne de produits de beauté aux Etats-Unis, pour 350 millions de dollars en espèces.



L'autorisation antitrust devrait être reçue à la fin du mois de janvier 2021, permettant à dermstore.com de contribuer pendant 11 mois à l'exercice 2021 de THG, ajoutant ainsi des ventes estimées à environ 135 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté de 3 millions de livres sterling, estime THG.





