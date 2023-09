Target a déclaré mardi qu'il allait embaucher près de 100 000 personnes pour les fêtes de fin d'année et offrir des remises importantes à partir d'octobre, alors que le détaillant américain se prépare à la période concurrentielle des achats.

Cette année, les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient croître à leur rythme le plus lent depuis cinq ans, les consommateurs dépensant avec prudence en raison du resserrement du budget des ménages et des inquiétudes persistantes concernant l'économie.

Même si le marché de l'emploi américain commence à se refroidir, les chiffres d'embauche de Target pour 2023 correspondent à ses plans d'embauche de 100 000 employés au cours des deux dernières années.

La semaine dernière, un rapport du cabinet de conseil en gestion de carrière Challenger, Gray & Christmas a montré que la baisse des dépenses, associée à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, conduirait les détaillants américains à embaucher cette année le nombre le plus faible de travailleurs saisonniers depuis 2008.

En 2022, le plus grand détaillant en ligne du monde, Amazon.com, prévoyait d'embaucher 150 000 personnes à temps plein, saisonnier et partiel dans l'ensemble de ses activités aux États-Unis, tandis que le géant de la distribution Walmart avait déclaré qu'il embaucherait 40 000 personnes à temps plein et saisonnier.

Macy's a déclaré lundi qu'elle embaucherait plus de 38 000 travailleurs saisonniers à temps plein et à temps partiel, soit moins que les 41 000 employés qu'elle avait annoncé vouloir embaucher en 2022.

Par ailleurs, la semaine dernière, le détaillant Bath & Body Works a déclaré qu'il envisageait d'embaucher 2 500 travailleurs saisonniers dans ses quatre centres de distribution situés dans l'Ohio.

Target a également indiqué qu'elle proposait des articles à moins de 25 dollars dans les domaines de l'habillement, de la maison, de l'alimentation et des produits de première nécessité, et qu'elle revenait avec son événement d'économies d'automne du 1er au 7 octobre, offrant des réductions sur des articles tels que les cadeaux tendance et les produits de première nécessité de la vie de tous les jours.

Amazon lance également son deuxième "Prime Day" de l'année les 10 et 11 octobre pour tenter d'attirer les clients avides de bonnes affaires.