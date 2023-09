La société Target a annoncé mardi qu'elle fermerait neuf magasins dans quatre États américains, dont la Californie, arguant que le vol et la criminalité organisée dans le commerce de détail menaçaient la sécurité des employés et des clients de l'enseigne.

Cette décision, qui prendra effet le 21 octobre, entraînera la fermeture d'un magasin à New York, de deux magasins à Seattle, de trois magasins sur les marchés de San Francisco et d'Oakland et de trois magasins à Portland.

Malgré d'importants investissements dans la sécurité, l'entreprise a continué à faire face à des "défis fondamentaux" pour gérer les magasins en toute sécurité, a déclaré le détaillant. Elle exploite près de 2 000 magasins aux États-Unis.

"Nous ne pouvons pas continuer à exploiter ces magasins parce que le vol et la criminalité organisée menacent la sécurité de notre équipe et de nos clients, et contribuent à des performances commerciales insoutenables", a déclaré Target dans un communiqué.

Le vol et la criminalité de détail sont devenus un problème de plus en plus pressant pour les détaillants américains, les réseaux de criminalité organisée s'attaquant aux stocks des détaillants et causant de plus en plus de pertes financières aux entreprises.

Un rapport de la National Retail Federation (NRF), une association professionnelle, a montré plus tôt dans la journée de mardi que la "diminution" des stocks en pourcentage du total des ventes au détail représentait 112,1 milliards de dollars de pertes en 2022, en hausse par rapport aux 93,9 milliards de dollars de 2021.

La société Target, basée à Minneapolis (Minnesota), a déclaré qu'elle travaillerait avec tous les employés éligibles des magasins concernés afin de leur offrir des possibilités de transfert vers d'autres magasins Target.