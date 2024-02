Target Healthcare REIT plc est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un niveau de revenu attractif, ainsi qu'un potentiel de croissance du capital et des revenus, en investissant dans un portefeuille diversifié. Son portefeuille se compose de 97 propriétés louées à 32 locataires. La société investit dans des maisons de soins modernes, construites à cet effet et louées à des locataires qui font preuve de capacités opérationnelles et d'une éthique de soins. Son portefeuille comprend Chawley Grove, Roden Hall, The Oaks, Chesterfield, Woodland View et The Manor. La société investit dans un portefeuille de maisons de soins, principalement au Royaume-Uni, qui sont louées à des exploitants de maisons de soins sur la base de baux de réparation et d'assurance complets. Elle est également en mesure de générer jusqu'à 15 % de son revenu brut, au cours d'un exercice financier, à partir de revenus non locatifs ou de paiements liés aux bénéfices provenant d'opérateurs de maisons de soins. Son gestionnaire d'investissement et son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Target Fund Managers Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel