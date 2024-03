Target Hospitality Corp. est une société de location spécialisée et de services d'accueil. La société possède des unités de location spécialisée relocalisables avec 16 830 lits dans 31 communautés. Elle opère à travers trois segments : Hospitality and Facility Services - South (HFS - South), Government et All Other. Les activités de HFS - South consistent principalement en des services de location spécialisés et des services d'accueil verticalement intégrés pour des clients situés principalement au Texas et au Nouveau-Mexique. Ses installations et ses activités comprennent 16 communautés situées au Texas et au Nouveau-Mexique. Le gouvernement comprend les installations et les opérations du centre résidentiel familial et des communautés de soutien connexes à Dilley, au Texas (le centre résidentiel familial du sud du Texas) fournies dans le cadre d'un contrat de location et de services avec un fournisseur national de programmes pour les migrants. Tous les autres comprennent principalement des services de location spécialisés et des services d'accueil verticalement intégrés provenant de clients situés en dehors du segment HFS - South.

