Targetspot S A : entre sur le marché latino-américain et collabore avec des éditeurs de premier plan tels que Resso Music et SBS

7 juillet 2022

Targetspot, acteur mondial de l'adtech et de la monétisation dans le domaine à forte croissance de l'audio numérique, ouvre son portefeuille de services audio multidimensionnels au marché latino-américain et s'associe à de grands éditeurs de l'industrie dont Resso, SBS, Univision, VIX et Spreaker d'iHeart.

Resso est une application sociale de streaming musical conçue pour la nouvelle génération de passionnés de musique. Depuis son lancement en 2020, Resso a rapidement gagné en popularité au Brésil grâce à son fonctionnement unique. La plateforme permet aux utilisateurs de s'exprimer, d'entrer en contact et d'interagir avec la musique et les artistes et ainsi de profiter d'une expérience de streaming social exceptionnelle. Resso opère depuis des bureaux situés aux États-Unis (Mountain View), à Singapour, en Inde (Mumbai), en Indonésie (Jakarta) et au Brésil (São Paulo).

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) est l'un des plus grands propriétaires et exploitants de stations de radio aux États-Unis. Il possède et exploite des stations de radio situées sur les principaux marchés hispaniques américains de New York, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco et Porto Rico, et diffusant les formats Tropical, Mexicain régional, Contemporain adulte espagnol, Top 40 et Urbain. Parmi d'autres sociétés numériques et de médias, SBS exploite également AIRE Radio Networks, une plateforme de radio nationale de plus de 290 stations affiliées atteignant 95 % de l'audience hispanique américaine.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle opportunité aux côtés de Targetspot. La Mega 97.9 FM à New York est la station de streaming numéro un aux Etats-Unis, et en nous associant avec Targetspot, nous allons étendre notre empreinte à l'Amérique latine. Notre audience en streaming génère près de 200 millions d'impressions publicitaires par mois, et nous sommes impatients de nous développer dans ces territoires », a déclaré Albert Rodriguez, PDG de SBS.

Targetspot se distingue par un large éventail de services audio numériques multidimensionnels allant de la diffusion publicitaire sur les radios en ligne aux plateformes de streaming, podcasts et enceintes connectées en passant par l'audio dans les canaux vidéo, les jeux sur mobile et bien plus. Cette multitude de canaux et de formats accroît de façon exponentielle l'efficacité d'une diffusion publicitaire et permet de s'adresser à un public plus large d'auditeurs.

Targetspot vient d'ouvrir un bureau dédié à l'Amérique latine à Miami. Ce bureau LATAM est dirigé par Angelica Potes, qui a rejoint Targetspot en 2019 avec 11 années d'expérience des marchés latino-américain et nord-américain.

« Je suis emballée par ce nouveau défi. L'Amérique latine représente une excellente opportunité pour les annonceurs locaux d'accéder à un inventaire vaste et diversifié de canaux et d'audience. Nous approchons déjà du milliard d'impressions disponibles. Grâce à nos services, ils peuvent toucher des publics nouveaux et plus engagés qu'ils ne le feraient avec les médias numériques traditionnels », a déclaré Angelica Potes.

« Nous sommes heureux d'être enfin présents physiquement surle marché latino-américain. Nous avons créé des partenariats extraordinaires avec des éditeurs de renom. C'est le moment idéal pour un lancement officiel. L'audio se développe rapidement, c'est donc une belle opportunité pour les annonceurs de tirer parti de leur budget média digital à travers ce support engageant », explique Alexandre Ouhadi, Chief Revenue Officer.