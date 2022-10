Tariq Glass Industries Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2022

Tariq Glass Industries Limited a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2022. Pour le premier trimestre, la société a déclaré des ventes de 6 436,76 millions de PKR, contre 6 684,76 millions de PKR un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 353,21 millions de PKR, contre 1 155,99 millions de PKR un an plus tôt.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 2,56 PKR, contre 8,39 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 2,56 PKR par rapport à 8,39 PKR l'année précédente.