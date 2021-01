Tarkett : une bonne dynamique, Oddo relève sa cible

Oddo estime que le programme de réduction de coûts conduit par Tarkett 'a été efficace de même que les économies sur matières premières' et que 'la dynamique devrait être bonne en 2021'.



Tarkett pourrait en effet s'appuyer sur les marchés plus porteurs comme la santé, l'éducation ou encore le secteur résidentiel et bénéficier du plan de relance européen.



Oddo estime que 'le marché de la céramique pourrait être une piste favorisant une diversification, une moindre exposition au plastique et un effet relutif sur les marges du groupe'. Le broker relève ainsi ses prévisions d'Ebitda de 3% à 255 ME pour 2020 (vs 246.5 ME) et 288.5 ME pour 2021 (+10% pour le ROC).



Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre Tarkett avec un objectif de cours relevé à 20 euros, contre 15 euros précédemment.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.