TARKETT: l'activité en repli de 14,4%

Tarkett a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 de 776,9 millions d'euros, en baisse de 14,4% sur un an. Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires net de 212,6 millions d’euros, en baisse de 4,9% par rapport au troisième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires du segment Amérique du Nord s'est établi à 184,4 millions d’euros (-19,9%), et celui du segment CEI, APAC et Amérique latine à 156,6 millions d’euros (-8,4%). Les ventes du segment Sport se sont contractées 21% compte tenu de la baisse de l’activité (-19,1% à PCC) et de la dépréciation du dollar face à l'euro.Le spécialiste des revêtements de sol a également présenté un EBITDA ajusté de 117,7 millions d'euros au troisième trimestre 2020, contre 115 millions d'euros l'an passé à la même époque. La marge d'EBITDA ajusté a atteint 15,2%, en nette amélioration par rapport au troisième trimestre 2019 (12,7%).Le ralentissement significatif de l'activité a pénalisé l'EBITDA ajusté de -34,5 million d'euros. Mais cela a été plus que compensé par la combinaison de la diminution des coûts d'achat et de la réduction significative des coûts, a affirmé le groupe.Tarkett s'attend à une baisse du chiffre d'affaires au second semestre équivalente à celle enregistrée au premier semestre (-12,6%). Au quatrième trimestre, l'Amérique du Nord devrait s'améliorer séquentiellement par rapport au troisième trimestre 2020, compte tenu d'une base de comparaison favorable (croissance organique au T4 2019 : -18,9% en Amérique du Nord).Avec les réduction des coûts en cours, le groupe prévoit une marge d'EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019, soit environ 9,4% du chiffre d'affaires, et un ratio de levier financier inférieur à 3,0x à la fin de l'année. L'objectif de levier financier (endettement financier net sur EBITDA ajusté entre 1,6x et 2,6x à la fin de l'année) a été suspendu le 8 avril 2020 compte tenu du contexte.