TARKETT : revoit ses perspectives

Tarkett a annoncé qu'il anticipait des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché et que, par conséquent, il mettait à jour ses perspectives pour 2020. Ainsi, même si le spécialiste des revêtements de sol constate que la tendance des ventes au troisième trimestre est encore inférieure au niveau de l'année dernière dans la plupart des segments, il anticipe une baisse des coûts de plus de 60 millions d'euros: plus de 45 millions liés aux actions structurelles, et plus de 15 millions grâce à la chute des prix des matières premières.De plus, la marge d'EBITDA ajusté du troisième trimestre 2020 est attendue supérieure à celle de l'année dernière (12,7% des ventes au T3 2019).Tarkett estime que le niveau d'incertitude concernant la demande reste encore élevé et qu'il manque de visibilité. Dans les principales régions du Groupe, la croissance organique devrait être supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022.De plus, compte tenu des mesures de réduction des coûts actuellement mises en œuvre, le groupe prévoit désormais une marge d'EBITDA ajusté en 2020 globalement en ligne avec celle de 2019 (9,4% des ventes) et un levier financier inférieur à 3,0x à fin décembre. L'objectif initial de levier pour 2020 (entre 1,6x et 2,6x) avait été suspendu le 8 avril 2020 en raison du contexte du covid-19.A l'horizon 2022, Tarkett prévoit d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 12%, et un levier financier compris entre 1,6x à 2,6x l'EBITDA ajusté dès 2021.