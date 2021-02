Tarkett : A suivre aujourd'hui

Tarkett a publié un chiffre d'affaires 2020 de 2,63 milliards d'euros, en repli de 12%. L'activité a été marquée par la forte baisse, au second trimestre, des activités de revêtements de sol tandis que le Sport affichait une certaine résilience, ainsi que par une cyberattaque en mai. Au second semestre, le chiffre d’affaires a bénéficié d’un rebond mondial du Résidentiel et un niveau d’activité plus soutenu dans la Santé et l’Education, tandis que l’Hôtellerie et les Bureaux ont été pénalisés par le décalage des décisions d’investissement.



L'EBITDA ajusté s'est élevé à 277,9 millions d'euros, par rapport à 280 millions d'euros en 2019 et a représenté 10,6% du chiffre d'affaires contre 9,4% un an plus tôt. La baisse au premier semestre provoquée par la pandémie a été complètement compensée par la progression des résultats au second semestre, qui ont bénéficié de mesures structurelles pour réduire les coûts de 105,9 millions d'euros, de la baisse du coût des matières premières et de l'indemnité de cyber assurance suite à la cyber-attaque mentionnée ci-dessus.



Le ralentissement de l'activité a affecté l'EBITDA ajusté à hauteur de -113,5 millions d'euros en 2020 (y compris l'effet positif de l'indemnisation d'assurance cyber de +14,8 millions d'euros compensant ainsi l'impact enregistré au second trimestre).



Au final, le spécialiste des revêtements de sol a enregistré une perte nette de 19,1 millions d'euros (perte nette de 64,9 millions d'euros au premier semestre, et bénéfice de 45,8 millions au second), incluant des dépréciations d'actifs premier semestre.



Par conséquent, le groupe ne versera pas de dividende pour le compte de l'exercice 2020.



La génération de cash flow libres a reculé de 29,3% à 163,5 millions d'euros, alors que dans le même temps, la dette nette a reculé de 25,6% à 473,8 millions d'euros.



Pour l'exercice 2021, Tarkett ne fournit pas d'objectifs chiffrés. Sur le moyen terme, le groupe vise, dans ses principales régions, une croissance organique supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 12% en 2022.



Il prévient toutefois que "la hausse des coûts d'achat combinée aux incertitudes quant au rythme de la reprise pourrait légèrement retarder l'atteinte de l'objectif de rentabilité".