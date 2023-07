MESSAGE DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SUR LE CODE D'ÉTHIQUE

Tarkett a construit son succès en plaçant l'éthique et l'intégrité au cœur de ses valeurs. Chacune et chacun d'entre nous doit contribuer à la pérennité et au rayonnement de ces valeurs.

Notre ligne de conduite doit être exemplaire à l'égard de toutes nos parties prenantes : clients, fournisseurs, collègues et autres partenaires. C'est notre capital de confiance, notre crédibilité, notre réputation que nous devons promouvoir et protéger dans nos actions quotidiennes, sans compromis.

C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les termes du Code d'éthique de Tarkett et que nous les appliquions en agissant avec intégrité en toutes occasions. Qu'il s'agisse de nos pratiques commerciales, de nos comportements en matière de respect des droits humains et de l'environnement, et bien d'autres sujets figurant dans ce Code, il est de notre responsabilité individuelle et collective de maintenir le plus haut niveau d'exigence éthique.

Le Conseil de Surveillance, le Comité Exécutif et moi-même attachons une attention toute particulière au respect et à la promotion des principes éthiques que vous retrouverez dans ce Code. Nous comptons dès lors sur l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre vous pour vivre et porter au quotidien ces valeurs clés pour notre groupe.

Fabrice Barthélemy