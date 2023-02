Tarkett : Marine Charles et Tina Mayn nommées membres du Conseil de Surveillance

Marine Charles et Tina Mayn nommées membres du Conseil de Surveillance

PARIS, 20 février 2023 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, annonce la cooptationi de Marine Charles et de Tina Mayn en qualité de nouvelles membres du Conseil de Surveillance. Ces deux nouvelles membres remplacent Agnès Touraine et Véronique Laury qui ont démissionné pour des raisons personnelles. A cette occasion, Tina Mayn a également été nommée membre du Comité RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) au sein du Conseil de Surveillance.

« Le Conseil du Surveillance se réjouit d’accueillir deux nouvelles membres qui nous apporteront une vaste expérience internationale, une expertise avérée de la RSE et une excellente compréhension des enjeux de notre écosystème. Alors que Tarkett poursuit son plan de création de valeur durable à long terme, je suis convaincu que Mesdames Mayn et Charles contribueront activement à l’ambition de Tarkett : être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, et offrant la meilleure expérience pour nos clients et collaborateurs», souligne Eric La Bonnardière, Président du Conseil de Surveillance.

Tina Mayn, 52 ans, de nationalité danoise, occupe actuellement la fonction de vice-présidente exécutive produits, innovation et R&D durable de l’entreprise danoise Velux. De 2015 à 2018, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive de la recherche et du développement, du portefeuille de produits et du marketing mondial chez Nilfisk, l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de nettoyage professionnel. Auparavant, elle a travaillé chez Electrolux, entreprise suédoise spécialisée dans l’électroménager, en tant que vice-présidente senior d’une ligne de produits mondiale. Elle possède une vaste expérience de direction dans les domaines de la gestion et du développement de produits, de l'innovation, des achats et de la gestion du changement. Tina Mayn est titulaire d'un MBA de l'Institut européen de gestion des achats (EIPM) et d’un diplôme de « Executive Board Education » de la CBS Copenhagen Business School.

Marine Charles, 41 ans, de nationalité française, est Directrice Générale de Saint-Gobain Weber France, leader des mortiers industriels, et membre du Comité de Direction France de Saint Gobain depuis février 2022.

Elle a commencé sa carrière en 2004 dans le conseil en stratégie, chez OC&C Strategy Consultants, où elle a exercé au sein des bureaux de Paris et de Londres. En 2008, elle rejoint le groupe Casino où elle occupe notamment les postes de Directrice Adjointe de la Stratégie et du Plan du Groupe et de Directrice du Contrôle de Gestion et des Projets des Activités Internationales du Groupe (Amérique Latine, Asie, DOM).

En 2013, elle prend la responsabilité de la Stratégie et du Développement du Pôle Distribution Bâtiment de Saint Gobain en charge des projets stratégiques et du M&A. Elle rejoint ensuite Lapeyre en 2016, une filiale de Saint Gobain, en tant que Directrice Générale Adjointe, avant d’y être nommée, en 2019, Directrice Générale.

Marine Charles est diplômée de Sciences Po Paris et du Master HEC Entrepreneurs.

Le Conseil de surveillance de Tarkett est désormais composé de 13 membres dont 3 membres indépendants, 2 membres représentant les salariés et 2 censeurs.

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2022. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

i La cooptation est soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale de Tarkett qui aura lieu le 21 avril 2023.

