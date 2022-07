Tarkett - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022

PARIS, le 29 juillet 2022 — Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022

Le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2022 a été mis en ligne et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Tarkett, www.tarkett-group.com, rubrique « Investisseurs ». Il comprend les comptes consolidés résumés du premier semestre 2022, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.

Contact Investisseurs et Actionnaires Individuels

investors@tarkett.com

Contacts Media

Brunswick ‐ tarkett@brunswickgroup.com ‐ Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel. : +33 (0)6 79 99 27 15 – Benoit Grange – Tel. : +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2021. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et 6 pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco‐innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human‐Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett‐group.com

