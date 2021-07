Tarkett : Point d'activité

Reprise contenue du fait d'une amélioration lente dans les segments des Bureaux et de l'Hôtellerie. Accélération récente de l'inflation des coûts d'achat et des pénuries de matières premières, se traduisant par un impact négatif de l'inflation anticipé désormais à environ 130 millions d'euros pour 2021 (contre 100 millions d'euros estimés en avril) ;

Tendances de résultats au second trimestre et au premier semestre 2021

La performance du S1 reflète la reprise des ventes et l'inflation des coûts d'achat et du transport au T2

1. Faits marquants du second trimestre 2021

Le chiffre d'affaires s'établit à 702,4 millions d'euros, en hausse de +12,1% au T2 2021, reflétant une croissance organique de +16,2% et des effets de change défavorables principalement liés au dollar américain et à la couronne suédoise. La dépréciation du rouble par rapport à l'euro a également généré un effet négatif. Les activités de revêtements de sol se sont redressées après le point bas atteint par Tarkett au T2 2020 en raison de la pandémie et des confinements. Cette amélioration est portée par une demande dynamique dans le Résidentiel dans les régions clés du Groupe et une reprise plus lente de l'activité dans le Commercial. L'absence de décisions d'investissement continue à peser sur le niveau d'activité des secteurs des Bureaux et de l'Hôtellerie. Le Sport, qui a fait preuve d'une forte résilience au premier semestre 2020, est resté lui aussi affecté par une diminution du flux de nouveaux projets en début d'année en raison de la pandémie de Covid-19.

Dont En millions d'euros T2 2021 T2 2020 Variation croissance organique EMEA 224,8 177,9 +26,3% +25,0% Amérique du Nord 192,0 161,6 +18,8% +28,7% CEI, APAC & Amérique Latine 142,1 113,1 +25,6% +26,7% Sport 143,5 173,6 -17,3% -11,4% Total Groupe 702,4 626,3 +12,1% +16,2% EBITDA ajusté 78,7 64,0 +23,0% % du chiffre d'affaires 11,2% 10,2%

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 78,7 millions d'euros, soit une marge de 11,2 % du chiffre d'affaires, contre 64 millions d'euros soit 10,2 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2020. Cette amélioration notable reflète l'impact positif d'une croissance organique solide combinée à un bon niveau de réduction des coûts, avec notamment des gains net de productivité de 17,4 millions d'euros et des économies de frais commerciaux, généraux et administratifs de 7,7 millions d'euros. L'amélioration de la rentabilité a toutefois été pénalisée par l'inflation des matières premières et du transport, qui s'est accélérée au T2 2021. Cela a été partiellement compensé par des hausses de prix de ventes (+€8.6m) et par un « effet lag » (effet net des ajustements entre prix de vente et devises dans les pays de la CEI) positif de +6 millions d'euros qui reflète un bon niveau de transfert de l'inflation vers les clients dans les pays de la CEI.

2. Chiffre d'affaires et EBITDA ajusté du premier semestre 2021

Dont En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Croissance organique EMEA 445,3 405,6 +9,8% +8,7% Amérique du Nord 352,4 357,7 -1,5% +6,9% CEI, APAC & Amérique Latine 254,7 222,9 +14,3% +20,1% Sport 208,9 250,7 -16,7% -10,7% Total Groupe 1 261,2 1 237,0 +2,0% +6,3% EBITDA ajusté 112,7 106,3 +6,0% % du chiffre d'affaires 8,9% 8,6%

