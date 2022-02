Tarkett : Résultats Financiers 2021Nouvelle fenêtre 16/02/2022 | 17:56 Envoyer par e-mail :

Résultats annuels 2021 : Croissance soutenue des ventes, en particulier au quatrième trimestre Communiqué de presse ____________ Groupe Tarkett Rentabilité pénalisée par l'inflation - Poursuite des hausses de prix de vente Résultats de l'année 2021 Activité soutenue au T4 : chiffre d'affaires en forte hausse de +16,5% par rapport au T4 2020, dont +6.3% grâce aux hausses de prix de vente En 2021, chiffre d'affaires net en croissance de +6,0% sur l'exercice (+6,4% à taux de change et périmètre constants) EBITDA ajusté de 229 millions d'euros en 2021, soit 8,2% des ventes Inflation des coûts d'achats sans précédent : 178 millions d'euros par rapport à 2020, en ligne avec l'estimation faite au T3, compensée pour moitié par 93 millions d'euros de hausses de prix de vente Poursuite de la réduction structurelle des coûts : économies de 65 millions d'euros en 2021, portant le total de la réduction des coûts à 143 millions d'euros en trois ans, au-delà de l'objectif initial de 120 millions fixé pour 2019-2022 Résultat net de 15 millions d'euros en 2021, contre une perte de -19 millions en 2020 Free cash-flow positif de 20 millions d'euros malgré la hausse du besoin en fonds de roulement liée à l'activité et à l'inflation Dette financière nette stable à 476 millions d'euros, soit un levier financier maîtrisé de 2,1x l'EBITDA ajusté à fin décembre 2021 Poursuite des hausses de prix de vente avec pour objectif de neutraliser l'impact de l'inflation des coûts d'achats en 2022 Paris le 16 février 2022 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s'est réuni ce jour, a examiné les résultats consolidés de l'exercice 2021 du Groupe. Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l'annexe 1 en page 7 de ce document : En millions d'euros 2021 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 2 792,1 2 632,9 +6,0% Dont variation organique +6,4% -9,5% EBITDA ajusté 229,0 277,9 -17,6% % du chiffre d'affaires 8,2% 10,6% Résultat d'exploitation (EBIT) 59,6 47,4 +25,7% % du chiffre d'affaires 2,1% 1,8% Résultat net attribuable aux actionnaires de la société 15,1 -19,1 - Bénéfice net par action, dilué (€) 0,23 -0,29 Free cash-flow 19,5 163,5 -88,1% Endettement net 475,7 473,8 +0,4% Levier (Endettement net / EBITDA ajusté) 2,1x 1,7x 1 1. Résultats du quatrième trimestre 2021 Le chiffre d'affaires est en nette progression à 721 millions d'euros, soit +16,5% par rapport au quatrième trimestre 2020. L'activité a été soutenue dans un contexte où certains clients ont souhaité anticiper les hausses de prix de vente de janvier 2022 et le segment Sport a réalisé une très bonne performance. Le revêtement de sol Commercial a été particulièrement dynamique en EMEA comme en Amérique du Nord, avec une amélioration notable de la moquette. Les activités Résidentielles sont également en croissance mais de manière plus modérée compte tenu d'un bon niveau d'activité au T4 2020 et de certaines difficultés d'approvisionnement persistantes. Les hausses des prix de vente ont atteint une moyenne de +6,3% sur le trimestre [et un niveau de +8,0% en décembre par rapport à l'année précédente]. % variation Chiffre d'affaires en Dont organique y/c T4 2021 T4 2020 Variation croissance les variations millions d'euros organique de prix en CEI (1) EMEA 225,9 205,3 +10,0% +9,6% +9,6% Amérique du Nord 180,7 152,3 +18,6% +13,4% +13,4% CEI, APAC & Amérique 169,9 148,4 +14,5% -1,2% +9,7% Latine Sports 145,0 113,0 +28,3% +23,7% +23,7% Total Groupe 721,5 619,1 +16,5% +10,5% +13,1% Les ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclues de l'indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1). En 2021, des hausses de prix significatives ont été mises en œuvre pour compenser les effets de l'inflation des prix d'achat, et, par conséquent, le Groupe mesure également la variation des ventes à périmètre et taux de change constants incluant les ajustements de prix dans les pays de la CEI. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 41,9 millions d'euros, soit 5,8% de ventes, contre 53,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, qui avait bénéficié de l'effet ponctuel de l'indemnisation d'assurance de 15 millions d'euros liée à la cyberattaque d'avril 2020. En excluant cet effet, l'EBITDA ajusté du T4 2021 est en hausse de 2,8 millions d'euros par rapport à 2020. La très forte inflation des matières premières, de l'énergie et du transport (-69 millions d'euros par rapport au T4 2020) a été compensée pour plus de moitié par la hausse des prix de ventes (+39 millions d'euros). Le résultat a également bénéficié de la contribution des volumes de ventes en croissance (+12 millions d'euros) et de la réduction significative de la base de coûts (+14 millions d'euros). EBITDA ajusté en millions d'euros T4 2021 T4 2020(1) Marge T4 2021 Marge T4 2020 Total Groupe 41,9 53,8 5,8% 8,7% T4 2020 avait bénéficié d'une indemnité d'assurance relative à la cyber-attaque d'avril 2020 pour un montant de 15 millions d'euros 2 2. Résultats du Groupe en 2021 Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2 792 millions d'euros, en hausse de 6,0% par rapport à 2020. La croissance organique s'établit à 6,4%, ou 8,0% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées pour contrer l'inflation des coûts d'achats (en CEI, les ajustements de prix sont historiquement exclus du calcul de la croissance organique car mis en place pour compenser les fluctuations des devises). L'effet des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +3,5% en 2021 par rapport à l'année précédente. Le segment EMEA a réalisé un chiffre d'affaires de 889 millions d'euros, en hausse de 7,9% par rapport à 2020 grâce l'effet combiné de croissance des volumes et des hausses de prix de vente. L'activité Résidentielle est en croissance malgré les difficultés d'approvisionnement rencontrées tout au long de l'année. L'activité Commerciale s'est redressée notamment grâce à la bonne dynamique des secteurs de la Santé et de l'Education. Les ventes de moquette commerciale sont à nouveau en croissance au quatrième trimestre. La France, l'Europe du Sud et la Pologne ont été les zones les plus dynamiques et ont atteint un niveau de ventes supérieur à 2019. Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d'affaires de 727 millions d'euros, en hausse de +4,7% par rapport 2020, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +8,0% et un effet de change négatif lié à la dépréciation du dollar par rapport à l'euro sur la période. Les volumes et les prix de vente ont contribué à la croissance organique, particulièrement soutenue dans les segments de la Santé et de l'Education utilisant les accessoires et les revêtements de sol vinyle ou caoutchouc. L'activité Résidentielle est également en forte croissance compte tenu d'une demande toujours soutenue et malgré certaines difficultés d'approvisionnement. Les Bureaux et l'Hôtellerie ont été moins dynamiques mais bénéficient d'une amélioration de l'activité en fin d'année. Le chiffre d'affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s'est élevé à 589 millions d'euros en hausse de 11,5% malgré un effet change négatif de -3,5% lié au rouble. Les ventes à taux de change et périmètre constants sont en hausse de +7,1%, ou +15,0% en incluant les hausses de prix de vente dans les pays de la CEI mises en place pour contrer l'inflation. Les trois zones géographiques du segment ont cru en volume et augmenté leurs prix de ventes. Le chiffre d'affaires du segment Sport s'est élevé à 588 millions d'euros, stable par rapport à 2020 compte tenu d'un effet change défavorable lié au dollar. La croissance à taux de change et périmètre constants est de +2,9%, avec une accélération importante sur la seconde partie de l'année : +12,9% au S2, +23,7% au T4. L'Amérique du Nord comme l'Europe sont en croissance, et le niveau du carnet de commande de fin d'année est particulièrement élevé. Chiffre d'affaires net Croissance Croissance organique En millions d'euros 2021 2020 Variation (y/c les organique variations de prix en CEI)(1) EMEA 888,5 823,6 +7,9% +7,1% +7,1% Amérique du Nord 727,2 694,5 +4,7% +8,0% +8,0% CEI, APAC & Amérique latine 588,6 527,9 +11,5% +7,1% +15,0% Sport 587,7 586,9 +0,1% +2,9% +2,9% TOTAL 2 792,1 2 632,9 +6,0% +6,4% +8,0% Les ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclues de l'indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1). En 2021, des hausses de prix significatives ont été mises en œuvre pour compenser les effets de l'inflation des prix d'achat, et, par conséquent, le Groupe mesure également la variation des ventes à périmètre et taux de change constant incluant les ajustements de prix dans les pays de la CEI. 3 L'EBITDA ajusté s'est élevé à 229,0 millions d'euros en 2021, soit 8,2% du chiffre d'affaires, par rapport à 277,9 millions d'euros en 2020, soit 10,6% du chiffre d'affaires. La croissance des volumes vendus a contribué favorablement à l'EBITDA pour 20 millions d'euros. Mais l'effet de l'inflation des matières premières, de l'énergie et du transport s'est accéléré au second semestre et a conduit à une hausse sans précédent des coûts d'achat de 178 millions d'euros, dans un contexte d'offre contrainte et de demande très soutenue, venant s'ajouter à la hausse des prix du pétrole et des autres énergies. Tarkett a déployé des hausses de prix de vente dès la fin du premier semestre : +24 millions d'euros au S1, +69 millions d'euros au S2 par rapport aux mêmes semestres de 2020, soit un effet positif sur l'ensemble de l'année de +93 millions d'euros par rapport à 2020. Ceci a permis de compenser, comme annoncé, un peu plus de la moitié de l'inflation. Le Groupe a également continué à mettre en œuvre des réductions de coûts particulièrement significatives et en avance sur son plan. En 2021, les baisses de coûts ont eu un effet net de +65 millions d'euros par rapport à 2020, et ce malgré les perturbations entraînées par des ruptures d'approvisionnement ou les difficultés à embaucher dans certaines usines. Le plan annoncé en 2019 visait une réduction des coûts de 120 millions d'euros sur quatre ans. Tarkett a dépassé cet objectif : la baisse structurelle des coûts au cours des trois dernières années s'élève à 143 millions d'euros. En 2020, compte tenu du fort ralentissement d'activité lié au début de la pandémie Covid-19, le Groupe avait déployé des mesures ponctuelles d'ajustement des coûts pour un montant de 40 millions d'euros, en partie soutenues par des mesures publiques comme le chômage partiel. Ces mesures n'ont pas été reconduites en 2021. EBITDA Ajusté par segment En millions d'euros 2021 2020 Marge Marge 2021 2020 EMEA 102,0 108,9 11,5% 13,2% Amérique du Nord 43,4 58,9 6,0% 8,5% CEI, APAC & Amérique latine 88,7 97,4 15,1% 18,4% Sports 46,0 60,5 7,8% 10,3% Central -51,0 -47,8 - - TOTAL 229,0 277,9 8,2% 10,6% L'EBIT s'est élevé à 59,6 millions en 2021 d'euros en hausse par rapport à 2020 (47,4 millions d'euros) qui comprenait des dépréciations d'actifs significatives pour un montant de 53 millions d'euros. Les ajustements à l'EBIT (détaillés en annexe 1) se sont élevés à 20,5 millions d'euros en 2021 par rapport à 72,0 millions d'euros en 2020 et sont principalement constitués de coûts de restructuration pour 11,5 millions d'euros liés à la mise en œuvre du plan d'économies. Les charges financières se sont établies à 38,8 millions d'euros en 2021, contre 33,7 millions d'euros en 2020, compte tenu des coûts associés au refinancement de la dette en juillet 2021. La charge d'impôts s'est élevée à 11,0 millions d'euros en 2021, en nette baisse par rapport à l'année précédente (31,5 millions d'euros) principalement compte tenu de la forte réduction des retenues à la source sur les dividendes des filiales. Le Résultat net de l'exercice 2021 est de 15,1 millions d'euros, soit un bénéfice par action dilué de 0,23 euro. 4 3. Bilan et cash-flow2021 Dans un contexte de croissance de l'activité et d'inflation, le besoin en fonds de roulement est en hausse de 11,2 millions d'euros à fin décembre. Les programmes de cession de créances ont représenté un financement net de 165,7 millions d'euros à fin décembre 2021, en hausse par rapport à fin décembre 2020 (133,9 millions d'euros). Par rapport au niveau historiquement bas de fin 2020, les stocks ont augmenté en volume du fait de l'activité croissante et en valeur du fait de l'inflation, mais restent maîtrisés et représentent 83 jours contre 80 jours à décembre 2020. Les dépenses d'investissement ont été contenues à 72,8 millions d'euros (contre 74,1 millions d'euros en 2020). Le Groupe a généré un free cash-flow positif de 19,5 millions d'euros, en retrait par rapport à 2020 (164 millions d'euros) compte tenu de la baisse du résultat opérationnel, de la hausse du besoin en fonds de roulement et des coûts de refinancement de la dette au T3 2021. L'endettement financier net est stable à 475,7 millions d'euros à fin décembre 2021 (473,8 millions d'euros à fin décembre 2020) incluant une hausse lié à l'effet change sur la dette en dollar. Le levier d'endettement s'établit à 2,1x l'EBITDA ajusté à fin décembre 2021. En complément de cette structure financière solide, le Groupe dispose à la fin de l'exercice d'un niveau significatif de liquidités de 628,7 millions d'euros à fin décembre 2021, comprenant le RCF non tiré pour 350,0 millions d'euros, d'autres lignes de crédit confirmée et non confirmées pour 73,3 millions d'euros et une trésorerie de 205,4 millions d'euros. 4. Dividendes Compte tenu du niveau d'incertitudes à court terme qui reste important, le Groupe va poursuivre les actions pour préserver le cash-flow en 2022. Le Directoire proposera ainsi en 2022 de ne pas verser un dividende au titre de l'exercice 2021. 5. Perspectives 2022 Le contexte sanitaire et macroéconomique continue de faire peser des incertitudes sur le niveau de la demande. Les difficultés d'approvisionnement persistent et continuent de limiter la capacité à servir toute la demande dans certaines activités. Néanmoins, Tarkett anticipe une poursuite de la reprise progressive des volumes en 2022. Le revêtement de sol Commercial devrait être globalement bien orienté, tiré par les segments de la Santé et de l'Education. Les tendances favorables dans le segment des Bureaux au T4 restent à confirmer. Le Résidentiel devrait continuer à croître mais à un rythme plus modéré compte tenu du niveau d'activité globalement soutenu de 2021. Dans le segment du Sport, le Groupe anticipe une poursuite de la bonne dynamique de second semestre 2021. Tarkett va continuer le déploiement de nouvelles gammes de produits pour générer de la croissance durable et gagner des parts de marché. Cela inclut notamment l'accélération du programme ambitieux d'économie circulaire avec des investissements innovants et significatifs dans les capacités de recyclage. Le Groupe va également poursuivre les actions structurelles de réduction des coûts, y compris des mesures pour optimiser son organisation industrielle et pour diminuer les frais généraux et administratifs. Tarkett prévoit de générer 30 millions d'euros d'économies annuelles structurelles en 2022. L'inflation des coûts d'achats continue de progresser dans un contexte de demande soutenue pour les matières premières du Groupe, de chaînes d'approvisionnement toujours perturbées et de hausse significative des coûts de l'énergie. Les tendances actuelles indiquent que l'effet négatif de cette hausse des coûts d'achat pourrait être d'environ 220 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2021. Pour faire face à la poursuite de cette inflation sans précédent, Tarkett a déjà mis en place en 2022 des nouvelles hausses de prix de vente, et continuera si nécessaire en vue de compenser l'effet de cette hausse des coûts d'achats sur l'ensemble de l'année. Au niveau actuel des prix d'achats, le Groupe anticipe une balance d'inflation neutre sur l'ensemble de l'année (effet des prix de vente par rapport à 2021 moins effet des prix d'achat), mais négative au premier semestre et positive sur le second semestre. Tarkett va rester sélectif dans ses investissements tout en renforçant les capacités de production et de recyclage pour certaines lignes de produits en croissance, ce qui devrait conduire à une hausse maîtrisée des investissements en 2022.

