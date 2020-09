Tarkett : actualise ses perspectives pour 2020, supérieures aux attentes du marché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de revêtements de sols Tarkett a indiqué lundi prévoir des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché, compte tenu de ses niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction de ses coûts depuis le début du troisième trimestre 2020.

Pour 2020, Tarkett prévoit désormais une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté "globalement en ligne" avec celle de 2019. L'an dernier, cette marge s'était inscrite à 9,4% des ventes, a souligné Tarkett dans un communiqué.

Le groupe table de plus sur un ratio dette nette/Ebitda "à 3,0x à fin décembre". "L'objectif initial de levier pour 2020 (entre 1,6x et 2,6x) avait été suspendu le 8 avril 2020 en raison du contexte", a rappelé le groupe.

Le groupe a mis à jour ses perspectives pour 2020 dans un contexte où la tendance des ventes au troisième trimestre reste "inférieure au niveau de l'année dernière dans la plupart des segments".

Le groupe a néanmoins annoncé que la baisse des coûts générée par ses actions structurelles était désormais estimée à plus de 45 millions d'euros en 2020, contre une estimation précédente portant sur plus de 30 millions d'euros.

De plus, "au vu de la tendance du troisième trimestre", la baisse des coûts des matières premières est estimée à plus de 15 millions d'euros au second semestre 2020 par rapport à la période correspondante de 2019.

La marge d'Ebitda ajusté du troisième trimestre devrait être "supérieure" à celle de l'année dernière. Cette marge avait représenté 12,7% des ventes au troisième trimestre 2019.

Tarkett avait rappelé lors de la publication de ses résultats semestriels que ses objectifs de moyen terme restaient "valables". "Dans les principales régions du groupe, la croissance organique devrait être supérieure à la croissance moyenne du produit intérieur brut en 2021 et 2022", a souligné le fabricant de revêtements.

Par ailleurs, Tarkett prévoit d'atteindre une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% en 2022. Le groupe "prévoit un levier financier compris entre 1,6x à 2,6x l'Ebitda ajusté à la fin de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022", rappelle son communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire