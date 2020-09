Tarkett : confiance malgré un environnement dégradé

28/09/2020 | 18:16

Tarkett annonce anticiper des résultats annuels supérieurs aux attentes, notamment en raison des niveaux actuels d'activité et du rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre 2020.



Si la tendance des ventes au T3 2020 est encore inférieure au niveau de l'année dernière dans la plupart des segments, Tarkett estime que la rentabilité du 3e trimestre sera préservée grâce à un solide niveau de réduction des coûts : -45 millions d'euros grâce aux actions structurelles en 2020 et -15 millions au S2 2020 par rapport au S2 2019 grâce à la baisse des prix des matières premières. Tarkett estime ainsi que la marge d'EBITDA ajusté du T3 2020 devrait être supérieure à celle de l'année dernière (12,7% des ventes au T3 2019).



Le niveau d'incertitude concernant la demande reste toutefois élevé en raison de la pandémie et Tarkett s'attend à une baisse du chiffre d'affaires au second semestre 2020, globalement en ligne avec celle du premier semestre 2020. L'entreprise poursuit la mise en oeuvre du plan stratégique Change to Win, en accélérant les actions de réduction de coûts et en renforçant les initiatives de développement des ventes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.