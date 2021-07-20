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Tarkett : confirme qu'il n'atteindra pas son objectif de moyen terme

20/07/2021 | 07:54
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20 juillet (Reuters) - Tarkett annonce mardi:

* UN CHIFFRE DAFFAIRES EN HAUSSE DE +2,0% AU S1 2021 PAR RAPPORT AU S1 2020

* UN EBITDA AJUSTÉ DE 112,7 MILLIONS DEUROS AU S1 2021, SOIT UNE MARGE À 8,9% (VERSUS 8,6% AU S12020)

* UN RÉSULTAT NET ATTENDU PROCHE DE LÉQUILIBRE SUR LE S1 2021 CONTRE UNE PERTE DE -64,9 MILLIONSDEUROS AU S1 2020

* LE GROUPE ANTICIPE UNE MARGE DEBITDA AJUSTÉ 2021 EN DESSOUS DE SA MARGE 2020

* LE GROUPE CONFIRME, COMME ANNONCÉ EN AVRIL, QUIL NATTEINDRA PAS SON OBJECTIF DE MOYENTERME (AU MOINS 12%) EN 2022 ET SATTEND DÉSORMAIS À UN DÉCALAGE DE SON ATTEINT

*


© Reuters 2021
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Rendement 2021 1,73%
Capitalisation 1 233 M 1 455 M -
VE / CA 2021 0,60x
VE / CA 2022 0,56x
Nbr Employés 12 384
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DYNASTY CERAMIC44.14%862
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