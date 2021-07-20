Tarkett : confirme qu'il n'atteindra pas son objectif de moyen terme

20 juillet (Reuters) - Tarkett annonce mardi:
* UN CHIFFRE DAFFAIRES EN HAUSSE DE +2,0% AU S1 2021 PAR
RAPPORT
AU S1 2020
* UN EBITDA AJUSTÉ DE 112,7 MILLIONS DEUROS AU S1 2021,
SOIT UNE
MARGE À 8,9% (VERSUS 8,6% AU S12020)
* UN RÉSULTAT NET ATTENDU PROCHE DE LÉQUILIBRE SUR LE S1
2021
CONTRE UNE PERTE DE -64,9 MILLIONSDEUROS AU S1 2020
* LE GROUPE ANTICIPE UNE MARGE DEBITDA AJUSTÉ 2021 EN
DESSOUS DE
SA MARGE 2020
* LE GROUPE CONFIRME, COMME ANNONCÉ EN AVRIL, QUIL
NATTEINDRA
PAS SON OBJECTIF DE MOYENTERME (AU MOINS 12%) EN 2022 ET
SATTEND DÉSORMAIS À UN DÉCALAGE DE SON ATTEINT
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