Tarkett : enregistre une perte nette de 26,8 ME en 2022

Tarkett publie un chiffre d'affaires de 3359 ME au titre de l'année 2022, soit une hausse de 20.3% par rapport à l'exercice précédent, (dont +8,9% de variation organique).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté progresse de 2,6%, pour s'établir à 235 ME mais le résultat d'exploitation ajusté recule de 7%, à 85,8 ME.



Le résultat net part du groupe présente ainsi une perte de 26,8 ME, loin du gain de 15,1 ME enregistré douze mois auparavant, soit un BPA dilué de -0,41 euro, contre +0,23 euro précédemment.



Concernant ses perspectives, Tarkett estime que le contexte macroéconomique va continuer de peser sur le niveau de la demande en 2023, notamment du fait du niveau de l'inflation et des hausses de taux d'intérêts.



Au regard des tendances de fin 2022, Tarkett estime que le volume d'activité des produits revêtement de sol va subir un ralentissement au cours du premier semestre 2023.



Les activités de la division Sports bénéficient toujours d'un marché solide et devraient continuer de croître grâce à un carnet de commande solide, à un rythme cependant moins rapide que ce qui a été observé en 2022 (+33% croissance organique).



