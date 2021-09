Tarkett : le concert dépasse les 90% du capital

Le concert composé de Société Investissement Deconinck, Global Performance 17, Expansion 17 et Tarkett Participation, ainsi que des membres de la famille Deconinck, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 9 septembre, le seuil de 90% du capital de Tarkett.



Il détient ainsi directement et de concert 90,005% du capital et 89,64% des droits de vote du spécialiste des revêtements de sols et des surfaces sportives. Ce franchissement de seuil résulte d'acquisitions hors marché et sur le marché d'actions par le déclarant.



