Tarkett : Tweedy, Browne Company dépasse les 5% des votes

Tweedy, Browne Company, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir dépassé, le 30 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Tarkett et détenir à cette date, 6,67% du capital et 6,21% des droits de vote de cette société de revêtements de sols.



Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote de Tarkett. Le déclarant précise détenir à ce jour, pour le compte de clients et fonds, 6,64% du capital et 6,18% des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.