Tarkett : baisse de 8,5% du CA au 1er trimestre

Tarkett affiche un EBITDA ajusté en recul de 19,8% à 34 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, soit une marge de 6,1% contre 6,9% un an auparavant, pour un chiffre d'affaires net en baisse de 8,5% à 558,8 millions.



A taux de change et périmètre comparable, le chiffre d'affaires net du fournisseur de revêtements de sols et surfaces sportives s'est tassé de 3,8%, 'reflétant le lent redémarrage du commercial, compensé en partie par la poursuite de la reprise en résidentiel'.



Tarkett anticipe une croissance significative au deuxième trimestre 2021 par rapport aux points bas atteints un an auparavant. Pour le reste de l'année, il prévoit une reprise progressive des activités commerciales et une poursuite de la croissance dans le résidentiel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.