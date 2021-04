Tarkett : reprise de cotation en hausse de 26%

L'action Tarkett, suspendue depuis vendredi, a repris sa cotation en vive hausse mardi matin, affichant un cours de Bourse légèrement supérieur au prix proposé dans le cadre de l'OPA déposée hier.



A la mi-journée, le titre du spécialiste des revêtements de sol grimpe de 26% à 20,1 euros, un cours qui se situe un peu au-dessus du prix de 20 euros offert par Wendel et la famille Deconinck dans le cadre de leur offre de rachat.



L'offre publique d'achat, déposée hier, devrait être ouverte fin juin et finalisée d'ici à la fin du mois de juillet.



Les analystes s'accordent aujourd'hui à décrire une opération 'opportuniste'.



'Wendel semble être à la recherche de création de valeur avec cette prise de participation, sachant que les multiples de valorisation de la société sont plutôt déprimés', souligne-t-on chez Degroof Petercam.



L'intermédiaire financier belge rappelle que Tarkett s'était introduit en Bourse en 2013 à un prix de 29 euros.



'L'action avait atteint un plus haut d'environ 44 euros en 2017, mais la performance boursière a pâti de résultats qui ont souffert de la cherté des matières premières et de restructurations de l'activité', explique Degroof Petercam.



