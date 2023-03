Tarkett : publie son rapport 2022 sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entrepriseNouvelle fenêtre

Communiqué de

Presse

____________

Tarkett Groupe

Le rapport RSE 2022 de Tarkett démontre les progrès réalisés sur ses priorités clés : objectifs climatiques, économie circulaire et soutien aux personnes et aux communautés

PARIS, 9 mars 2023 - Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, publie aujourd'hui son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE)de l'année 2022. Entièrement audité par un tiers indépendant, ce rapport souligne les performances significatives de l'entreprise en matière de développement durable.

"Nos performances en matière de développement durable au cours de l'année écoulée contribuent activement à l'ambition de Tarkett : être la société de revêtements de sol et de surfaces sportives la plus innovante, la plus durable, et offrant la meilleure expérience pour nos clients et collaborateurs. La quête du 'toujours plus' menace notre planète. Nous devons trouver un moyen de faire plus avec moins. Pour nous, cela signifie moins de déchets, des émissions réduites et plus de bien-être. Faire plus avec moins est notre engagement, notre mission et notre état d'esprit" explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett.

En 2022, les objectifs climatiques ambitieux de Tarkett visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ont été approuvés par l'initiative indépendante Science Based Target (SBTi)1. CDP, la principale plateforme mondiale de reporting et de performance climatique, a reconnu l'action climatique de l'entreprise en lui attribuant une note de niveau A- (« leadership »). Par ailleurs, l'agence de notation durable EcoVadis a décerné une médaille d'or à Tarkett et l'a classée parmi les 2 % d'entreprises les plus performantes sur l'ensemble des 90 000 organisations évaluées dans 172 pays.

Des émissions réduites

Les émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 liées aux opérations de fabrication ont été réduites de 41% par rapport à 2019, notamment grâce à l'augmentation de l'achat d'électricité issue des énergies renouvelables.

Les émissions de Scope 3 ont également diminué de 13% par rapport à 2019, en lien avec l'évolution de notre mix produit, les actions menées pour décarboner nos produits et la progression de la part de matériaux recyclés