Tarkett table sur un maintien de sa rentabilité opérationnelle en 2020

Paris (awp/afp) - La fabricant de revêtements de sols Tarkett prévoit de maintenir sa rentabilité opérationnelle cette année, grâce notamment à des réductions de coûts, en affirmant lundi que ses perspectives de rentabilité pour 2020 sont "supérieures aux attentes du marché".

En avril, Tarkett avait renoncé à quantifier l'impact annuel de la crise du coronavirus sur son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, l'indicateur de performance retenu par le groupe, compte tenu des incertitudes. Par la suite, fin juillet, il s'était dit "très prudent" pour la suite de l'année.

Le groupe a annoncé lundi qu'il visait désormais pour 2020 une marge d'Ebitda ajusté "globalement" en conformité "avec celle de 2019", qui était de 9,4%.

A l'appui de cet objectif, Tarkett fait valoir ses "niveaux actuels d'activité" et le "rythme de réduction des coûts depuis le début du troisième trimestre", qui devrait atteindre plus de 45 millions d'euros (contre plus de 30 millions estimé auparavant).

Dans ce contexte, et malgré des ventes encore inférieures au niveau de l'année dernière dans la plupart des segments, Tarkett table sur une marge d'Ebitda ajusté au troisième trimestre supérieure à celle de la même période de 2019 (12,7%).

Toutefois, le fabricant de revêtements de sols reste "prudent sur la fin de l'année, compte tenu du manque de visibilité". Le chiffre d'affaires du second semestre devrait enregistrer une baisse de même ordre que celle du premier semestre (-12,4%), prévoit-il.

Tarkett publiera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre.

afp/rp