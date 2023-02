Tarkett : une croissance 2022 soutenue des ventes portée par le Sport

L’Ebitda ajusté du groupe Tarkett s’est élevé à 25,1 millions d’euros au quatrième trimestre 2022, soit 3,2% de ventes, contre 41,9 millions d’euros au quatrième trimestre 2021, soit 5,8% des ventes. Les hausses de prix de vente ont permis de plus que compenser l’inflation des prix d’achats, mais la baisse des volumes vendus et la réduction des stocks pour s’adapter au niveau de la demande ont pesé négativement sur la performance. En 2022, l’ Ebitda ajusté s’est élevé à 234,9 millions d’euros, soit 7% du chiffre d’affaires, par rapport à 229 millions d’euros en 2021, soit 8,2% des revenus.



Sur ce quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 789,5 millions d'euros, en hausse de 9,4% par rapport au quatrième trimestre 2021. La croissance organique s'établit à 1,8% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées en début d'année. L'effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +9,8% par rapport au quatrième trimestre 2021.



La dynamique est restée très soutenue dans le Sport, portée par une forte demande aux Etats-Unis. Les activités de revêtement de sol résidentielles ont été pénalisées par une baisse de la demande dans toutes les géographies. Les segments commerciaux en Amérique du Nord (santé, éducation) ont mieux résisté.



Au regard des tendances de fin 2022, Tarkett estime que le volume d'activité des produits revêtement de sol va subir un ralentissement au cours du premier semestre 2023. Les activités de la division Sports bénéficient toujours d'un marché solide et devraient continuer de croître grâce à un carnet de commande solide, à un rythme cependant moins rapide que ce qui a été observé en 2022 (+33% croissance organique).