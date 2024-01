Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada qui se concentre sur le développement de nouvelles découvertes dans les juridictions minières, telles que le Québec et l'Arizona. Les projets de la société comprennent Silver Strike, Apollo, Admiral, Atlas, MAX Lithium (Li), Richardson et Bullion. Le projet Apollo est situé dans la région de Matagami, au Québec, et contient des métaux aurifères. Le projet Admiral est situé sur la faille Sunday Lake dans la région de Matagami, au Québec, et contient des métaux aurifères. Le projet Atlas est situé dans la région de Matagami, au Québec, et contient des métaux tels que l'or, le plomb et le zinc. Le projet Richardson est situé à environ 20 kilomètres (km) au nord-nord-est de Chibougamau, et contient des métaux tels que Ni-Cu-PGE (éléments du groupe du platine). La société détient 100 % du projet Bullion. Le projet MAX Lithium est situé à 4 km au sud-ouest de la mine North American Lithium de Sayona Mining. La propriété MAX Lithium comprend environ 28 titres miniers pour une superficie totale de 1 925 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées