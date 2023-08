Tarmat Limited a annoncé la démission de M. Amit Kumar Goyal du poste de directeur (non exécutif - non indépendant) de la société à compter de la fermeture des bureaux le 4 août 2023 en raison de circonstances personnelles et inévitables. M. Jayeshkumar Manjibhai Patel a démissionné de son poste de directeur (exécutif - non indépendant) de la société à compter de la fermeture des bureaux le 4 août 2023 en raison de circonstances personnelles et inévitables. Jerry Varghese et Dilip Varghese en tant qu'administrateurs supplémentaires (non exécutifs - non indépendants) de la société à compter du 4 août 2023.

Profil de M. Jerry Varghese : Date de naissance : 7 mai 1950 ; qualifications et expérience : BE (mécanique) de l'université de Mumbai. Il a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Profil de M. Dilip Varghese : Date de naissance : 12 février 1950. Qualifications et expérience : Licence en sciences (gestion) et licence en sciences (marketing), certification SAP.

Expérience de 15 ans dans le secteur de la construction.