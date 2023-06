Tarsus Pharmaceuticals, Inc. : HC Wainwright à l'achat

Tarsus Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de candidats thérapeutiques destinés à traiter les affections ophtalmiques. Son principal produit candidat, le TP-03, est un médicament en cours de développement pour le traitement de la blépharite causée par l'infestation d'acariens Demodex (blépharite à Demodex). Le TP-03 est un traitement basé sur le lotilaner, un médicament conçu pour paralyser et éradiquer les acariens et autres parasites par l'inhibition des canaux chlorure activés par l'acide gamma-aminobutyrique (GABA-Cl) spécifiques aux parasites. La société développe également d'autres produits candidats en phase clinique avec le lotilaner. Il s'agit du TP-04 pour le traitement de la rosacée ainsi que du TP-05 pour la prophylaxie de Lyme et la réduction du paludisme communautaire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale