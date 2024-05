Tarsus Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques, en commençant par les soins ophtalmologiques. Le principal produit candidat de la société, XDEMVY, est une solution ophtalmique à base de lotilaner qui cible et éradique la cause première de la blépharite à Demodex, à savoir l'infestation par les acariens Demodex. L'ingrédient pharmaceutique actif (API) de XDEMVY, le lotilaner, paralyse et éradique les acariens et autres parasites par l'inhibition des canaux chlorures gérés par l'acide gamma-aminobutyrique et spécifiques aux parasites. La société étudie le développement de ses produits candidats pour traiter des maladies ciblées présentant des besoins médicaux importants non satisfaits, notamment le TP-03 pour le traitement potentiel de la maladie des glandes de Meibomius (MGD), le TP-04, une nouvelle formulation de lotilaner sous forme de gel pour le traitement potentiel de la rosacée, et le TP-05, une nouvelle formulation orale expérimentale de lotilaner, pour la prophylaxie potentielle de la maladie de Lyme et la réduction du paludisme dans les communautés.

Secteur Produits pharmaceutiques