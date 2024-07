Tartana Minerals Limited, anciennement R3D Resources Limited, est une société australienne d'exploration du cuivre et de l'or qui se concentre sur le développement de la région de Chillagoe, dans l'extrême nord du Queensland. Ses projets comprennent le projet Bulimba, le projet de cuivre et de zinc Tartana, le projet de scories de zinc Zeehan, le projet de cuivre-or Bellevue et le projet Dry River, le projet de porphyre cuprifère Dimbulah, le projet d'argent Nightflower, le projet de cuivre-or Mt Hess et le projet de molybdène, d'étain et de tungstène Amber Creek. Elle possède six permis d'exploration dans le projet Bulimba, qui couvre plus de 1250 kilomètres carrés. Le projet de cuivre et de zinc de Tartana est situé à environ 150 kilomètres (km) à l'ouest de Cairns et à 40 km au nord-ouest de Chillagoe, le long de la route de développement de Burke. Sa filiale, Intec Zeehan Residues Pty Ltd, possède le bail minier (ML) 3M/2017 situé à environ 2,5 km au sud de la commune de Zeehan, dans l'ouest de la Tasmanie. Le projet Dimbulah Copper Gold est situé directement à l'ouest de Dimbulah et couvre une superficie totale de plus de 8 204 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées