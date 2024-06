Taseko Mines Limited est une société minière basée au Canada. La société est principalement engagée dans la production et la vente de métaux, ainsi que dans des activités connexes, y compris l'autorisation et le développement de mines dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada, et dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. La principale propriété de la société est la mine Gibraltar, une mine de cuivre et de molybdène située dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. Elle possède également les propriétés Florence Copper, Yellowhead copper, New Prosperity et Aley. La propriété Florence Copper est située à mi-chemin entre Phoenix et Tucson, près de la communauté de Florence, en Arizona. Le projet Yellowhead est situé dans la région de Thompson-Nicola en Colombie-Britannique, à environ 150 kilomètres au nord-est de Kamloops, près de Vavenby. Le projet New Prosperity est un porphyre d'or et de cuivre situé en Colombie-Britannique. Le projet Aley Niobium est situé dans le nord de la Colombie-Britannique, à environ 140 kilomètres au nord de Mackenzie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie