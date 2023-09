Task Group Holdings Ltd est une société néo-zélandaise dont l'activité principale consiste à fournir des solutions technologiques. La société opère à travers deux segments : Customer engagement (CE) et Enterprise Transaction Management (ETM). Le segment CE est une solution d'engagement des clients et d'analyse basée sur le cloud qui permet au secteur de l'hôtellerie de personnaliser l'engagement avec les clients finaux à l'aide d'appareils connectés. Le segment ETM est la plateforme de gestion des transactions à source unique basée sur le cloud qui propose aux clients une solution omnicanale connectée pour capturer les transactions des consommateurs. La plateforme de la société, basée sur le cloud, permet aux clients d'améliorer l'expérience des clients à chaque point de contact de la transaction, y compris les services numériques en contact avec le client, le back-of-house et les opérations de l'entreprise. Les clients de l'entreprise sont des clients de premier ordre au niveau mondial, notamment des restaurants, des lieux de divertissement et des stades, des jeux et des casinos, ainsi que des opérateurs de restauration à grande échelle.

Secteur Logiciels