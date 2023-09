TaskUs, Inc. est une société d'externalisation numérique. La société se concentre sur le service aux entreprises technologiques à forte croissance pour représenter, protéger et développer leurs marques. Le modèle de prestation omnicanal de la société est axé sur la fourniture à ses clients de trois services clés : l'expérience client numérique, la sécurité du contenu et les opérations d'intelligence artificielle (IA). L'expérience client numérique consiste principalement en des services d'assistance client omni-canal. La sécurité du contenu consiste à examiner et à éliminer le contenu généré par les utilisateurs et les annonceurs. Les opérations d'intelligence artificielle consistent principalement en des services d'étiquetage, d'annotation et de transcription de données. La société compte environ 100 clients couvrant divers segments de l'économie numérique, notamment les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux, la livraison de nourriture et le covoiturage, les technologies de l'information sur la santé (HiTech) et les technologies financières (FinTech). Elle offre également des services de soutien de back-office, de conseil en expérience client et d'optimisation des processus d'affaires.