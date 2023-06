Tastemaker Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou tout autre regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société n'a pas choisi de cible spécifique de regroupement d'entreprises et peut poursuivre une cible initiale de regroupement d'entreprises dans n'importe quel secteur d'activité ou région géographique. La société n'est engagée dans aucune activité et n'a généré aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings