Le distributeur de bijoux Quality Gold s'introduit en bourse via une transaction SPAC de près d'un milliard de dollars.

La transaction avec Tastemaker Acquisition Corp comprend un produit de 279 millions de dollars provenant du compte fiduciaire de la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), en supposant qu'il n'y ait pas de rachats.

La fusion intervient à un moment difficile pour le marché des SPAC aux États-Unis, alors que l'examen réglementaire se resserre et que la volatilité croissante effraie les investisseurs, déclenchant des rachats plus élevés.

L'indice De-SPAC, qui suit certaines des sociétés qui ont emprunté la voie alternative pour s'inscrire en bourse, est en baisse de près de 66 % depuis le début de l'année.

Les SPAC sont des sociétés cotées en bourse qui sont levées dans l'intention de fusionner avec une société privée, qui devient publique par le biais de la fusion.

Quality Gold, fondée en 1979, est présente aux États-Unis, au Canada et en Inde et dessert plus de 15 000 détaillants.

La société fusionnée, Quality Gold Holdings Inc, devrait se négocier sur le Nasdaq sous le nouveau ticker "QGLD" après la clôture de l'opération.