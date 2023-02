Le directeur financier de Tasty, Mayuri Vachhani, quitte l'entreprise.

Tasty PLC - opérateur de restaurants décontractés basé à Londres - déclare que la directrice financière Mayuri Vachhani se retire et quitte l'entreprise le 31 mars pour "poursuivre d'autres opportunités". Elle a rejoint Tasty en 2018. Déclare que Ian Davies remplacera Vachhani, avec effet à partir de lundi prochain.

Le directeur général Jonny Plant déclare : ''Mayuri a travaillé sans relâche pour assurer le succès de Tasty, faisant preuve d'un énorme dévouement et engagement, et elle manquera à son équipe, au conseil d'administration et à tout le monde dans l'entreprise. Le conseil d'administration lui souhaite bonne chance dans ses futures entreprises.''

Plus récemment, Davies était directrice financière de l'entreprise internationale de clubs de membres privés "hClub" à Londres.

Cours actuel de l'action : 3,00 pence chacun

Variation sur 12 mois : baisse de 52%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.