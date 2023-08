Tata Chemicals Limited est une société holding. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Les produits chimiques de base et les produits spécialisés. Son activité de produits chimiques de base est engagée dans la fabrication de produits chimiques inorganiques et dessert diverses industries, telles que le verre, les détergents, les produits pharmaceutiques, la fabrication de biscuits, les boulangeries et d'autres industries. Ses produits chimiques de base comprennent le carbonate de soude, le bicarbonate de sodium, le sel et d'autres produits. Ses produits spécialisés consistent en des ingrédients alimentaires spécialisés, tels que les prébiotiques, des formulations pour les clients des secteurs de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine et de la pharmacie, et de la silice spécialisée pour l'industrie du caoutchouc et du pneu. Elle fournit également des produits de soin des cultures et des semences pour le secteur agricole par le biais de sa filiale Rallis India Limited. La société fabrique et vend des produits nutritionnels spécialisés sous la marque Tata NQ, qui se compose principalement de Fructooligosaccharide (FOS), une fibre alimentaire prébiotique.

Secteur Chimie diversifiée