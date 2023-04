Le café indien Tata Coffee enregistre une hausse de 20 % de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une forte demande

Plusieurs transformateurs de café, dont Tata Coffee, ont déclaré ces derniers mois que la demande des restaurants, des cafés et des bureaux avait rebondi, les gens sortant plus souvent.

La société, qui exporte également dans plus de 40 pays, a déclaré que ses revenus provenant de son activité de produits à valeur ajoutée ont augmenté d'environ 11 % pour atteindre 6,24 milliards de roupies (76,1 millions de dollars). Cette unité comprend la production et la vente de café torréfié et moulu, ainsi que de produits instantanés.

Le revenu global des opérations a augmenté de 10,2 % pour atteindre 7,23 milliards de roupies, contre 6,56 milliards de roupies il y a un an, tandis que le bénéfice net a augmenté pour atteindre 488 millions de roupies.

Les actions de la société, qui approvisionne également les magasins Tata Starbucks en Inde, ont clôturé en hausse de 0,5 % mardi, réduisant leur déclin à environ 5 % cette année.

(1 $ = 81,9950 roupies indiennes)