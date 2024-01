Tata Communications Limited est une entreprise basée en Inde, qui est un facilitateur de l'écosystème numérique mondial. Elle propose la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale. Le segment des solutions vocales de l'entreprise comprend les services vocaux interurbains internationaux et nationaux. Son segment des services de données comprend les services de base et de connectivité, les plateformes numériques et les services connectés. Son segment Payment Solutions comprend le déploiement de guichets automatiques de bout en bout, l'activation de points de vente de bout en bout, les services bancaires centraux hébergés, l'inclusion financière de bout en bout et l'émission de cartes, ainsi que les services gérés et les services de commutation connexes destinés au secteur bancaire. Le segment des services de transformation comprend la fourniture de services de gestion et d'assistance pour les réseaux de télécommunications. Le segment Immobilier comprend les loyers des locaux loués. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Kaleyra, Inc. offre des services de communication intégrés omnicanaux avec un ensemble de plateformes.

Secteur Services intégrés de télécommunications