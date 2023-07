Tata Communications Limited est une entreprise basée en Inde, qui est un facilitateur de l'écosystème numérique mondial. La société propose des services, tels que le réseau, les communications unifiées, les solutions connectées, le cloud, la cybersécurité, les services aux opérateurs et le réseau de diffusion de contenu. L'entreprise opère à travers trois segments : Solutions vocales (VS), Services de données et de gestion (DMS), et Immobilier (RE). Le segment VS comprend les services vocaux longue distance internationaux et nationaux. Le segment DMS comprend les services de transmission de données d'entreprise, les services de signalisation et d'itinérance des réseaux privés virtuels, la télévision et d'autres services de réseau et de gestion. Le segment RE comprend les loyers des locaux donnés en location et ne comprend pas les locaux détenus à des fins de plus-value. La société propose également la production vidéo de bout en bout et la transmission d'expériences vidéo en direct pour les téléspectateurs et les fans, depuis les sites d'événements et les hippodromes jusqu'aux écrans sur des équipements variés tels que les téléviseurs, les appareils mobiles, et plus encore.

Secteur Services intégrés de télécommunications