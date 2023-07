TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. : Nomura reste pessimiste

Tata Consultancy Services Limited figure parmi les principales sociétés de services informatiques indiennes. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services informatiques (99%) : prestations de conseil et d'ingénierie, intégration de solutions et de systèmes, développement d'applications de gestion, prestations d'infogérance, etc. ; - vente de matériel informatique et de licences de logiciels (1%). Le CA par marché se ventile entre banque-services financiers-assurance (40%), télécoms et médias (16,5%), commerce et distribution (15,6%), industrie manufacturière (9,7%) et autres (18,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (5,1%), Amériques (51,3%), Europe (31,9%) et autres (11,7%).

Secteur Services et conseils en informatique