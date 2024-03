Suresh Muthuswami passe la majeure partie de son temps à New York en tant que président pour l'Amérique du Nord de Tata Consultancy Services (TCS), l'une des plus grandes sociétés de conseil au monde.

Mais pour les voyages d'affaires, il y a un autre endroit qui, selon lui, ne peut être surpassé : Mumbai.

Voici comment Muthuswami, originaire du sud de l'Inde, passe 48 heures dans le centre financier animé de l'Inde.

CE QUE J'AIME LE PLUS

Avec plus de 21 millions d'habitants, Mumbai est un véritable creuset de cultures, de langues et de traditions. Je ressens son dynamisme partout où je vais.

Des rues animées du quartier de Colaba, remplies de gens de tous horizons, à la richesse de son histoire et de son architecture, Mumbai possède un charme unique. De plus, la scène gastronomique est absolument fantastique.

OÙ SÉJOURNER ?

Si je me rends à notre siège mondial, je séjourne près de Colaba, généralement au Taj Mahal Palace and Tower (PJ Ramchandani Marg).

C'est mon endroit préféré pour admirer le lever du soleil.

LE PETIT-DÉJEUNER DE L'ÉNERGIE

Petit-déjeuner au Taj Mahal Palace avant de commencer une longue journée. Mon option préférée est l'emblématique Sea Lounge qui surplombe la Porte de l'Inde (Apollo Bandar pier).

LE MEILLEUR ENDROIT POUR LES RÉUNIONS D'ÉQUIPE

Le TCS Executive Briefing Center à Andheri (Suren Road), dans la banlieue de Mumbai, est situé dans une zone qui abrite des chauves-souris géantes mangeuses de fruits !

L'observation de ces chauves-souris, qui ont une envergure d'environ 1,2 mètre, est un moyen unique de se ressourcer après des heures de conversations axées sur les affaires.

UN PIÈGE À TOURISTES QUI EN VAUT LA PEINE

Les grottes d'Elephanta, sur l'île d'Elephanta, dans le port de Mumbai, vous donneront un aperçu de l'histoire de l'Inde, et leur architecture est tout simplement incroyable. Vous pouvez prendre un ferry pour l'île d'Elephanta depuis la Porte de l'Inde.

LE MEILLEUR MOYEN DE SE DÉPLACER

J'aime marcher, quelle que soit la ville où je me trouve. Mumbai ne fait pas exception à la règle, en particulier le quartier de Colaba, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments historiques.

QUARTIER PRÉFÉRÉ POUR FAIRE DU SHOPPING

Le Colaba Causeway (Shahid Bhagat Singh Road) est un marché de rue chaotique et animé dans le sud de Mumbai. Il est idéal pour acheter des souvenirs, des vêtements et des objets traditionnels indiens. Le quartier regorge de cafés, de restaurants et de vendeurs de nourriture de rue.

Le Chor Bazaar - dont le nom se traduit par "marché des voleurs" - est bien connu pour ses antiquités et autres objets de collection (Mutton Street). Il est fréquenté par les habitants, ce qui crée une atmosphère agréable pour les visiteurs.

CE QUE SEULS LES INITIÉS SAVENT

Le meilleur endroit pour déguster d'excellentes dosas (crêpes fines et savoureuses de la cuisine indienne du Sud) est le Café Madras (Bhaudaji Road), près de Kings Circle. J'aime m'y rendre sur le chemin de l'aéroport avant de rentrer à New York.

GÂTERIES À NE PAS MANQUER

Le vada pav est un plat végétarien de restauration rapide très populaire dans le Maharashtra. C'est la quintessence de la cuisine de rue de Mumbai. Il s'agit d'un beignet de pomme de terre épicé (vada) pris en sandwich entre un petit pain moelleux (pav) et servi avec des condiments. C'est un plat savoureux, rassasiant et incroyablement addictif.

Le pav bhaji est une purée de légumes épicée (bhaji) servie avec des petits pains beurrés. C'est un plat à goûter absolument pour tous ceux qui visitent Mumbai.

LE MEILLEUR DÎNER POUR FAIRE DES FOLIES

Comme je suis végétarienne, je dois m'offrir les deux restaurants qui offrent les meilleures options végétariennes à Mumbai.

Ziya (The Oberoi, Nariman Point) est mon premier choix. Dirigé par le chef étoilé Vineet Bhatia, ce restaurant indien est connu pour sa réinterprétation créative de plats indiens traditionnels tels que le tikka de betterave et de noix de cajou et le saag de courgettes et de paneer aux épinards.

Le Golden Dragon est un restaurant chinois emblématique situé dans le Taj Mahal Palace. Vous devez commencer par le dim sum, mais le menu propose une large sélection de plats chinois classiques. Je commande généralement des boulettes de légumes en cristal ou des châtaignes d'eau sautées à l'ail et au poivre et des nouilles de riz de Singapour.

Le restaurant offre une vue imprenable sur la magnifique architecture de l'hôtel et sur la mer d'Arabie.

SOUVENIR PRÉFÉRÉ

Recherchez de bons thés Assam, Chai et Darjeeling. J'aime recevoir des amis chez moi pour déguster du thé indien et j'en achète souvent en cadeau.

MEILLEUR SOUVENIR

Marine Drive, le long de la côte du sud de Mumbai, est à couper le souffle - un endroit idéal pour faire une pause et réfléchir au milieu de la ville animée. C'est l'endroit idéal pour admirer la beauté de la mer d'Arabie, en particulier au coucher du soleil.

Une fois que vous voyez le soleil se coucher à l'horizon, vous ne pouvez plus l'effacer de votre mémoire.

