IBM manque ses prévisions de recettes pour le premier trimestre, en raison de la baisse des dépenses des entreprises en matière d'informatique

Le secteur des technologies de l'information est confronté à un ralentissement après l'explosion post-pandémique de la demande de services tels que le conseil, l'inflation et les taux d'intérêt élevés ayant contraint les clients à freiner leurs dépenses.

IBM a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services de conseil pour l'ensemble de l'année, les ramenant à 6-8 %, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance à un chiffre.

"Nous constatons un ralentissement de certaines composantes de nos propositions discrétionnaires en matière de conseil", a déclaré à Reuters James Kavanaugh, directeur financier, à propos du marché américain.

IBM, qui tire plus de 75% de son chiffre d'affaires de ses activités de logiciels et de conseil, a déclaré que son chiffre d'affaires en matière de conseil avait augmenté de 8,2% à taux de change constant pour atteindre 4,96 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars. Le chiffre d'affaires des logiciels a augmenté d'environ 6 %. L'année dernière, les deux segments ont connu une croissance de l'ordre de 10 % à 15 %.

Big Blue prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 5 % à taux de change constant, après avoir déclaré en janvier qu'il s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette de son objectif à un chiffre. Les analystes s'attendent en moyenne à une croissance de 3,6 %, selon les données de Refinitiv.

Les grandes entreprises du secteur des technologies de l'information, dont IBM et l'entreprise indienne Tata Consultancy Services, ont signalé la faiblesse de l'Europe. Le mois dernier, Accenture a laissé entrevoir un ralentissement plus important en décidant de supprimer environ 19 000 emplois et en réduisant ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et de bénéfices.

TCS a également indiqué que les clients du secteur bancaire nord-américain ont reporté leurs dépenses de projets dans le contexte de la crise financière américaine.

M. Kavanaugh a toutefois précisé que les banques régionales représentaient moins de 1 % du chiffre d'affaires d'IBM aux États-Unis.

IBM a déclaré que le chiffre d'affaires dans les Amériques n'a augmenté que de 1 % à taux de change constant au cours du premier trimestre, alors qu'il a augmenté de 8 % en Europe. La force du dollar a également pénalisé l'entreprise de 110 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a augmenté de 4,4 % à taux de change constant pour atteindre 14,25 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 14,35 milliards de dollars.