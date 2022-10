Les actions indiennes baissent en raison du poids de l'automobile et de l'énergie

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,34% à 17 182,60 à 0351 GMT, et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,33% à 57 802,31. Les deux indices avaient atteint leur plus bas niveau sur une semaine lors de la session précédente.

Les hauts dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avaient mis en garde lundi contre le risque croissant d'une récession mondiale.

Dans les échanges nationaux, l'indice automobile et l'indice énergétique du Nifty ont chuté respectivement de 0,57 % et 0,26 %, tandis que l'indice informatique a gagné 0,52 %.

Tata Consultancy Services Ltd a oscillé entre pertes et gains, après que la société de services informatiques a déclaré qu'elle constatait un certain ralentissement dans la prise de décision concernant les contrats à long terme, bien qu'elle ait annoncé lundi une augmentation plus importante que prévu de son bénéfice trimestriel.

Le fournisseur de services informatiques Infosys a grimpé de 0,5 % après avoir déclaré lundi en fin de journée qu'il examinerait une proposition de rachat d'actions jeudi, date à laquelle il doit publier ses résultats trimestriels.

Entre-temps, un sondage Reuters a révélé que l'inflation de détail en Inde s'est accélérée pour atteindre un niveau record de 7,30 % en septembre, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, restant ainsi bien au-dessus de la marge de tolérance de la Reserve Bank of India pour un neuvième mois.

Les données sont attendues mercredi après les heures de marché.