Les actions indiennes chutent avant les données sur l'inflation

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,68% à 17.552, à 0348 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,66% à 58.574,93

Les actions du géant de l'informatique Tata Consultancy Services (TCS) ont augmenté de 0,5 % après que la société ait annoncé une hausse de ses bénéfices lundi en raison de la signature d'importants contrats. TCS a donné le coup d'envoi de la saison des bénéfices en Inde.

L'inflation de détail en Inde a probablement atteint son plus haut niveau depuis 16 mois, soit 6,35 % en mars, dépassant largement la marge de tolérance supérieure de la Reserve Bank of India pour le troisième mois consécutif, en partie en raison d'une hausse soutenue des prix des denrées alimentaires, selon un sondage Reuters.

Pendant ce temps, les actions asiatiques ont glissé et le dollar américain est resté fort, alors que les rendements du Trésor ont atteint leur plus haut niveau en trois ans avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient laisser présager des hausses de taux d'intérêt encore plus agressives de la part de la Réserve fédérale. [MKTS/GLOB]