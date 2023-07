L'entreprise indienne Tata Consumer Products a annoncé mercredi une hausse moins importante que prévu de 24 % de son bénéfice au premier trimestre, l'augmentation des dépenses ayant été supérieure à la hausse des ventes de ses produits alimentaires emballés et de ses boissons éponymes.

La société basée à Kolkata, au Bengale occidental, a déclaré que son bénéfice net consolidé avait augmenté pour atteindre 3,17 milliards de roupies indiennes (38,66 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, marquant ainsi sa huitième hausse trimestrielle consécutive des bénéfices.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 3,22 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv.

Les dépenses totales ont augmenté de près de 12 % pour atteindre 33,04 milliards de roupies pour la branche des produits de consommation courante du groupe Tata, en raison d'une hausse de près de 8 % des coûts des intrants.

Les grandes entreprises indiennes de biens de consommation ont augmenté les prix de leurs produits au cours des derniers mois pour contrer la hausse des coûts, mais ont dû sacrifier certains volumes de vente, les consommateurs ayant opté pour des produits sans marque - et moins chers -.

Tata Consumer a déclaré que sa part des marchés du sel et du thé a subi un coup dans l'Inde touchée par l'inflation, même si elle a dépensé beaucoup d'argent en publicité et en promotion et lancé de nouveaux produits, y compris des boissons fraîches et des aliments emballés.

Les nouveaux lancements et les augmentations de prix ont tout de même permis au revenu consolidé des opérations d'augmenter de plus de 12 % pour atteindre 37,41 milliards de roupies.

La branche indienne de Tata Consumer, qui représente près des deux tiers de son activité globale et comprend ses marques de thé, de café et d'eau, a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires d'environ 16 %, à 24,78 milliards de roupies.

Le chiffre d'affaires de son activité internationale, qui vend des marques telles que Tetley Tea au Royaume-Uni et Eight O'Clock Coffee aux États-Unis, a augmenté de 7 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de plus de 10 % enregistrée au cours du trimestre précédent.

Les actions de Tata Consumer ont clôturé en hausse de moins de 1 % avant la publication des résultats, ce qui porte leur progression à 14 % cette année.

La semaine dernière, sa filiale Tata Coffee Ltd a annoncé une hausse de plus de 5 % de ses bénéfices au premier trimestre. (1 $ = 81,9890 roupies indiennes) (Reportage de Praveen Paramasivam à Chennai et Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)