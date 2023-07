Tata Elxsi Limited est un fournisseur de services de conception et de technologie. La société opère dans deux segments : intégration de systèmes & support et développement de logiciels & services. Son segment d'intégration de systèmes et de soutien est engagé dans la mise en œuvre et l'intégration de systèmes et de solutions complètes pour l'informatique, la conception assistée par ordinateur (CAO)/la fabrication assistée par ordinateur (FAO)/l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO)/la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la diffusion, la réalité virtuelle, le stockage et la reprise après sinistre et les services professionnels pour la maintenance et le soutien des infrastructures technologiques en Inde et à l'étranger. Son segment de développement de logiciels et de services est engagé dans le conseil en technologie, la conception de nouveaux produits, le développement et les services d'essai, la connaissance et la stratégie des consommateurs, la conception visuelle et la stratégie de marque, la conception de produits et d'emballages, la conception de l'expérience de l'utilisateur, la conception de l'expérience du service et la conception du transport, ainsi que le contenu haut de gamme et les services d'animation en trois dimensions (3D).

Secteur Logiciels